Advent in der Peuntwiese

Zur Dorfweihnacht lädt morgen der SPD-Ortsverein ein. Die Buben und Mädchen der Kindertagesstätte singen um 16 Uhr Weihnachtslieder. Danach folgt der Fackelzug zum Festplatz in der Peuntwiese. Für die musikalische Umrahmung sorgt dort der Posaunenchor. Am Lagerfeuer können sich die Besucher bei Lebkuchen, Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch aufwärmen. Auch der Nikolaus hat sich angekündigt. Die Geschenke können am Samstag ab 14 Uhr am Festplatz abgegeben werden. Der Veranstalter bittet, die Beschriftung nicht zu vergessen. red