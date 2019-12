Advent in Bauernstuben

Im Winter ist das Fränkische Freilandmuseum ein poetischer Ort. Hier kann man sich abseits vom großen Trubel im intimen, leisen Rahmen der historischen Stuben auf Weihnachten einstimmen. 20 Gebäude werden bespielt.

An den Samstagen backen Museumsmitarbeiterinnen im Bauernhof aus Herrenberchtheim im historischen Ofen. An den Sonntagen gibt es neben der Adventsbäckerei auch noch weihnachtliches Kunsthandwerk. Und verschiedene Stubenmusikgruppen lassen fränkische Volksmusik erklingen. Gegen Abend kann man die Adventssonntage mit einem Konzert ausklingen lassen. In der Spitalkirche ist die große fränkische Weihnachtskrippe von Norbert Tuffek zu bewundern.

Eine Spezialität im Windsheimer Museumsadvent sind die fränkischen Kartoffellebkuchen. Waren die Elisenlebkuchen die kostbare Ausführung, weil sie fast nur aus teuren Mandeln und Gewürzen bestehen, so sind die Kartoffellebkuchen als die Variante der ärmeren Leute besonders saftig. Frisch gebacken schmecken sie am besten, wenn die Schokoglasur beim Reinbeißen noch knackt. Daneben ist mit Punsch, Museumsschnäpsen und Schmalzbrot für den Gaumen gesorgt.

Für die Augen gibt es in den historischen Häusern weihnachtliches Kunsthandwerk zu sehen und zu kaufen. Und für die Ohrenfreude sorgen die leisen Töne der verschiedenen Stubenmusikgruppen, die besonders gut im Rahmen der kleinen Stuben klingen.

Zum dritten Adventssonntag hin gibt es heuer neu von Donnerstag bis Sonntag im Alten Bauhof einen Museumsweihnachtsmarkt mit Glühwein, Buden, Führungen und Darstellungen. Mit dem Einbruch der Dunkelheit um 16 Uhr führen die Theatergruppe Eschenbach und die Aurataler Sänger zusammen mit der Eschenbacher Hausmusik beim Seubersdorfer Hof im Museumsgelände das traditionelle Weihnachtsspiel "Empfängnis und Geburt Christi" von Hans Sachs auf. Und wenn dann der Mond über dem Museumsweiher leuchtet, findet die Museumssaison 2019 ihren Abschluss.

Adventskonzert am Samstag

Fürs "Kripplaschaun" und den Feiertagsspaziergang öffnen die Spitalkirche und das Museum dann an den Feiertagen nochmals kurz ihre Tore.

Ein Adventskonzert findet noch am Samstag, 14. Dezember, mit "4. LesArt" in der Spitalkirche statt, am Samstag, 22. Dezember, das Weihnachtskonzert "Heilige Nacht" von Ludwig Thoma mit dem Chor "vocalis ipsheim", ebenfalls in der Spitalkirche.

Öffnungszeiten des Freilandmuseums sind (bis Sonntag) von Dienstag bis Samstag von 10.30 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr. Winteröffnungstage sind am 29. Dezember und am 6. Januar 2020 von 10 bis 16.30 Uhr. Der Eintritt in das Freilichtmuseum kostet sieben Euro, ermäßigt sechs Euro sowie für Familien 17 und für Teilfamilien zehn Euro. red