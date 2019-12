Advent, die besondere Zeit

Schwester M. Anne Rath lädt an drei Adventsnachmittagen ins Schönstattzentrum Marienberg bei Scheßlitz ein. Am Montag, 2. Dezember, am Mittwoch, 4. Dezember, und am Samstag, 7. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr geht es darum, ob und wie der Advent zu einer besonderen Zeit werden kann. "Die Adventstage schenken uns Zeit der stillen Erwartung. Zeit, sich zu öffnen für die Ankunft des Herrn. Wir brauchen die Zeichen, die Texte des Gottesdienstes, das Licht der Kerzen, die Adventslieder. Der Advent mit seinem Brauchtum, mit seinen Geheimnissen, weckt in uns die Sehnsucht nach Tiefe, nach dem Wesentlichen in unserem Leben, nach Gott", teilen die Schwestern mit. Es werden Adventslieder gesungen und Adventsgeschichten erzählt. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung unter Telefon 09542/7635. red