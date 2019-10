Bereits zum 3. Mal ist Adriano Prestel auf der Piano-Bühne Oberthulba zu Gast. Nach seinem mit großem Erfolg absolvierten Debüt bei der Jazz-Woche Burghausen 2019, wie auch bei seinen monatlichen Jam-Sessions in der Congress-Bar in München, wird er am Freitag, 25. Oktober, mit einer jungen Profi-Band die Bühnen-Fans wieder in Stimmung bringen. Sowohl bekannte Soul-Titel wie auch eigene Kompositionen mit erdigen Bässen und druckvollem Handmade-Drumsound sind angesagt. Mit auf der Bühne dabei sind Patrick Scales am Bass, Matthias Bublath an den Keys, Thomas Roth am Saxophon, Chris Stöger am Schlagzeug und Lukas Häfner an der Gitarre liefern den absoluten Groove für diesen Abend. Beginn ist um 20 Uhr. Kartengibt es unter Tel.: 09736/657 oder per Mail an info@piano.de

Foto: Marco Pusch