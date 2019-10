Adriano auf der Piano-Bühne

Bereits zum dritten Mal ist Adriano Prestel am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr auf der Piano-Bühne Oberthulba zu Gast. Nach seinem großen Erfolg bei der Jazz-Woche Burghausen 2019, wird er diesmal in Reith mit einer jungen Profi-Band aus München die Fans in Stimmung bringen. Sowohl bekannte Soul-Titel als auch eigene Kompositionen mit erdigen Bässen und druckvollem Handmade-Drum-Sound, sind angesagt. Tanzen ist natürlich erlaubt. Am E-Bass spielt Patrick Scales, einer der gefragtesten Blues-Soul- und Funk-Spieler in Deutschland, an den Keys ist Carina Madsius, am Saxophon Thomas Roth und an der Gitarre Lukas Häfner.

Karten sind vorab erhältlich bei der Piano-Bühne Kleinhenz, Tel.: 09736/657 oder per email an info@piano.de. red