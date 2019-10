"Adöpfu"-Fest: Kochen statt singen

Am Wochenende ist es wieder so weit: In Stangenroth wird das beliebte "Adöpfu"-Fest gefeiert, das längst schon zur Tradition geworden ist und in diesem Jahr in seiner 12. Auflage stattfindet. Eingeladen sind alle Kartoffel-Liebhaber am Sonntag, 13. Oktober. Ausrichter des Festes ist erneut der örtliche Gesangverein "Philharmonia" 1893 Stangenroth mit seinem Chor "Pro Ton".

Natürlich werden auch diesmal wieder selbst von den Sängerinnen und Sängern des Chores verschiedene Gerichte rund um die beliebte Knolle gekocht. Sie werden für zwei Tage die Liedermappen gegen Kochschürze und Kochlöffel tauschen.

Die Vorbereitungen dazu finden bereits am Samstag statt, bevor das Fest dann am Sonntag, 13. Oktober, um 11.30 Uhr in der Rhönfesthalle Stangenroth startet. Nach dem Mittagessen gibt es ab 13.30 Uhr Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist also wie gewohnt bestens gesorgt. red