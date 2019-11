Rödental vor 15 Stunden

Adler-Jungs sind Herbstmeister

Mit zwei Kantersiegen in Kornburg und Nürnberg beenden die Weidhäuser die Vorrunde in der Verbandsliga als souveräner Tabellenführer. In der Bezirksoberliga setzt der TTC Rödental seinen Höhenflug eindrucksvoll fort.