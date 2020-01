"Adler" gleich zwei Mal in Lauerstellung

Ronny Gregor vom FC Adler Weidhausen war sowohl in der 1. Mannschaft in der Bezirksoberliga (neun Mal) als auch in der "Zweiten" in der Bezirksliga (zehn Mal) im Einsatz. In der Bezirksoberliga war er mit 8:2 Einzelspielen im hinteren Paarkreuz der Drittbeste. In der Bezirksliga war er im vorderen Paarkreuz mit 14:6 Punkten der viertbeste Ligaspieler. Aufgrund seiner guten Bilanzen ist Gregor von der bisherigen Position 2.2 auf 1.5 vorgerückt und damit für die zweite Mannschaft nicht mehr spielberechtigt. Foto: Hans Franz