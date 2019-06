"Adler" freut sich über dreimal Gold- und dreimal Silber

Mit drei Meistertiteln ging die Saison der Tischtennismannschaften des FC Adler Weidhausen zu Ende. Im Jahr des 100-jährigen Bestehens war kein Team schlechter als Platz 3 platziert. Herausragend dabei die drei Meisterschaften der neu gegründeten Damenmannschaft, sowie der 2. und 5. Herrenmannschaft. Die Zweite (Foto links) spielte in der Bezirksklasse A Neustadt mit (v. links): Mannschaftsführer Detlef Heinel, Tom Hoger, Werner Schumann, David Fischer, Jürgen Götz und Herbert Rögner. - Die 5. Herren (Foto Mitte) triumphierte in der Bezirksklasse D Neustadt Süd (v. links): Thomas Friedel, Marc Vollrath, Mannschaftsführer Ralf Seidler, Fahed Al Mohamed Al Darwisch, Justin Friedrich, Andreas Thiel und Uwe Butz. - Die Damen (Foto rechts) wurden in der Bezirksklasse B Süd Meister (v. links): Carola Thiel, Andrea Gregor-Nowak, Mannschaftsführerin Antje Hoger, Tania Fischer und Katja Fleischmann. Fotos: Andre Fischer