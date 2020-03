Adidas und Puma halten zusammen

"Herkunft verbindet - Adidas und Puma halten in der Corona-Krise zusammen." So lautet der Beginn einer Pressemitteilung aus dem Hause Adidas.

Jetzt, da die Menschen überall betroffen sind - in aller Welt, zuhause und in den Betrieben - rücken viele im übertragenen Sinne auch enger zusammen. Eine entsprechende, aufmunternde Botschaft haben am Donnerstag die beiden Chefs der Herzogenauracher Sportartikel-Weltfirmen an ihre Mitarbeiter geschickt. Kasper Rorsted (Adidas) und Björn Gulden (Puma) stellen fest, dass man ja der gleichen Familie entstamme. "Freunde halten in Krisenzeiten zusammen, obwohl sie Konkurrenten sind", stellen Rorsted und Gulden fest. Das würden die Brüder Dassler ja auch erwarten. Die Chefs muntern ihre Mitarbeiter auf: "Go adidas, go Puma!" bp