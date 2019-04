Adidas stellt Arena-Gebäude fertig

Mit der Fertigstellung des neuen Arena-Gebäudes hat Adidas die Erweiterung der "World of Sports" in Herzogenaurach abgeschlossen. Das neu errichtete Gebäude erinnert optisch an ein Fußballstadion und bietet auf rund 52 000 Quadratmetern mehr als 2000 Mitarbeitern Platz.

Flexibles Arbeitsplatzkonzept

Im Inneren des Gebäudes realisiert der Sportartikelhersteller laut einer Pressemitteilung ein neuartiges, flexibles Arbeitsplatzkonzept, das die Vorteile offener, kommunikativer Bereiche mit Rückzugsmöglichkeiten für konzentrierte Tätigkeiten und Besprechungen verbindet. Adidas hat dieses Konzept in einer mehrjährigen Testphase in einem eigens dafür errichteten Gebäude entwickelt.

Internationales Umfeld

"Wir wollen die besten Talente zu uns nach Herzogenaurach holen und ihnen optimale Rahmenbedingungen bieten. Dafür verbinden wir auf der "World of Sports" ein modernes, internationales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und einer offenen, kreativen Atmosphäre. Dazu kommt unser einzigartiges Sportangebot", erklärt Karen Parkin, Personalvorsitzende bei Adidas.

Ab dieser Woche werden die Adidas-Mitarbeiter die "Arena" nach und nach beziehen, so dass alle 5600 Herzogenauracher Mitarbeiter in wenigen Wochen erstmals gemeinsam in der "World of Sports" arbeiten. Die offizielle Einweihung des Arena-Gebäudes findet am 9. August statt, an dem Tag, an dem Adidas seinen 70. Jahrestag feiert. Adi Dassler hatte den Sportartikelhersteller mit den drei Streifen am 18. August 1949 in Herzogenaurach gegründet.

Die Geschichte der "World of Sports" im Nordosten von Herzogenaurach hat 1999 begonnen, als Adidas in das umgebaute Kasernengebäude "Spikes" gezogen ist. Im Jahr 2011 wurde das moderne Bürogebäude "Laces" für rund 1700 Mitarbeiter bezugsfertig. Im Jahr 2013 eröffnete der Betriebskindergarten "World of Kids" und ein Jahr später das Fitnessstudio. Beide Gebäude werden derzeit erweitert.

Parkhaus und Busshuttle

Mit dem "Halftime" steht den Mitarbeitern seit 2018 ein weiteres Gebäude mit Betriebsrestaurant und Besprechungsräumen zur Verfügung. Zwei Parkhäuser bieten über insgesamt 3500 Stellplätze. Zudem gibt es laut Pressemitteilung für die Mitarbeiter einen kostenlosen Busshuttle nach Nürnberg und Fürth. red