Adidas soll sechs Prozent mehr zahlen

Sechs Prozent mehr Entgelt für die gut 12 000 Beschäftigten der Schuh- und Sportartikelindustrie: Mit dieser Forderung geht die IG BCE in die heute in Würzburg beginnenden Tarifverhandlungen für die Branche. "Allein von Luft und Liebe zur Marke können die Beschäftigten nicht leben", sagt IG-BCE-Verhandlungsführer Frieder Weißenborn in einer Pressemitteilung. "Es wird Zeit, dass die Branche ihren Premiumanspruch auch an die eigene Entgeltpolitik stellt." Während gerade in der Sportartikelindustrie überdurchschnittliche Renditen an der Tagesordnung seien, würden die Tariflöhne denen anderer Industrien hinterherhinken.

Zweistelliger Gewinn

"Eine Forderung von sechs Prozent ist mehr als berechtigt in einer Branche, der es gutgeht", sagt IG-BCE-Verhandlungsführer Weißenborn. Adidas beispielsweise habe seinen Gewinn gerade zweistellig gesteigert. Der Dax-Konzern stellt allein gut 7000 Beschäftigte in dieser Tarifrunde, sowohl in der Zentrale in Herzogenaurach als auch in den Logistikzentren und den Stores. Weitere Unternehmen, für die verhandelt wird, sind beispielsweise Puma, Lloyd oder Ara.

"Völlig unverständlich ist für uns, dass Adidas nach unseren Informationen keine eigenen Vertreter in die Tarifverhandlungen entsendet, obwohl der Konzern der mit Abstand größte Arbeitgeber in der Branche ist", kritisiert Weißenborn. "Wer sich weltweit zu seiner sozialen Verantwortung bekennt, kann sich bei Tarifrunden am Heimatstandort nicht hinter den Wehklagen von 100-Mann-Betrieben verstecken." red