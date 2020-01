Herzogenaurach vor 16 Stunden

Hallenfussball

Adidas-Mannschaft gewinnt das Turnier der Freizeitkicker

In der Turnhalle des Gymnasiums Herzogenaurach fand am vergangenen Sonntag das 39. Kolping-Hallenfußballturnier für Freizeitmannschaften statt. Der Gewinner war in diesem Jahr das Team "Das adi" (Adid...