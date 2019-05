Coburg vor 12 Stunden

ADHS bei Erwachsenen

Wie sich das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) äußert, wird in einem Vortrag der VHS am Dienstag, 4. Juni, erläutert. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Löwenstraße 16. Anmeldung unter ...