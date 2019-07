ADFC tourt am Sonntag in die "Türkei"

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 14. Juli , eine Reise in die "Türkei". Die Tour führt die Teilnehmer entlang des Mains und der Baunach nach Rentweinsdorf. Dort besichtigen sie einen Teil des Flora-Fauna-Habitat-Gebiets "Wälder um Rentweinsdorf" und die "Türkei". Über die Hasenmühle und Lauter fahren die Radler dann in Richtung Unterhaid und nach Bamberg zurück. Die Strecke ist etwa 70 Kilometer lang, hügelig, verläuft teilweise auf Waldwegen und ist für Tourenradler geeignet. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Gabelmann. Ansprechpartner ist Walter Haderlein, Telefon: 0951/500666. red