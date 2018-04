ADFC spürt Aufschwung

Den Aufschwung für die Vision "Fahrradstadt Bamberg" konnte man bei der alljährlichen Mitgliederversammlung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Bamberg deutlich spüren. So nahm der Radentscheid breiten Raum in der Versammlung ein. Als (noch) Gastredner schilderte Christian Hader, der Hauptinitiator des vorgesehenen kommunalen Bürgerentscheids, im Bericht des Vorstands die Planung, den Verlauf und die viele Arbeit vieler Ehrenamtlicher bis hin zur Abstimmung im Stadtrat. Abschließend dankte Hader den ADFC-Aktiven für ihre sowohl tatkräftige als auch finanzielle Unterstützung.

Zuvor berichtete Harald Pappenscheller von weiter zähen Verhandlungen in den städtischen Fahrradgremien und nannte nur beispielhaft problematische verkehrspolitische Themen mit der Einmündung

Anna-/Starkenfeldstraße, an der trotz Umgestaltung weitere Unfälle passieren, sowie des Neubau-Abschnitts der Nordtangente zwischen Siechenkreuzung und Europabrücke. Michael Schilling informierte über eine die letzte Dekade stetig steigende Mitgliederzahl mit aktuell 544 Mitgliedern und die im Vorjahr geleiteten 90 Radtouren, bei denen 1052 Mitfahrer insgesamt

40 845 Kilometer zurücklegten. In Vertretung für den erkrankten Armin Lieb referierte Max Rother über die zahlreichen Aktivitäten aus der von Bamberg aus betreuten Kreisgruppe Obermain.

Schatzmeisterin Elke

Pappenscheller stellte in ihrem Finanzbericht die solide Kassenlage des Vereins vor. Nach Entlastung des bisherigen fünfköpfigen Vorstandsteams wurde in den anschließenden Wahlen Christian Hader zusätzlich in den aktuellen Teamvorstand gleichberechtigter Mitglieder

hinzugewählt, sodass die nächsten zwei Jahre folgendes Team die Geschicke des ADFC in Bamberg führt: Christian Hader, Armin Lieb, Elke Pappenscheller, Harald Pappenscheller, Michael Schilling und Sarah Swift. Abschließend bekannten sich die Mitglieder zu ihrem satzungsgemäßen Ziel als Naturschutzverband und stimmten einem Antrag auf finanzielle Unterstützung der Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald" zu. Ebenfalls Zustimmung erhielt ein Antrag zur Erstellung und Veröffentlichung eigener Leitlinien zur Verkehrspolitik, die sich der ADFC Bamberg in Anlehnung an die Leitlinien des ADFC-Bundesverband geben soll. red