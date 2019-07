ADFC-Radtour zum Kanal-Festival

Der ADFC Obermain lädt am Sonntag, 28. Juli, zu einer Tagesradtour zum Kulturfestival am Alten Kanal nach Bamberg ein. Dort kann man das Kulinarische, Musik und andere Events genießen. Davor wird unter der Leitung von Max Rother eine Stadtführung durchgeführt. Danach geht es wieder zurück und zu den nächsten Events nach Bad Staffelstein. Wer dann noch will, kann am Nachmittag das Altstadtfest und das Treiben bei der BR-Radltour beiwohnen. Die Strecke beträgt etwa 75 Kilometer, ist meist eben und für Tourenradler geeignet. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in Bad Staffelstein. Infos: Max Rother, Telefonnummer 0151/14728793. red