ADFC-Radtour nach Trieb

Am morgigen Sonntag, 22. September, lädt der ADFC zu einer Tour nach Trieb ein. Start ist um 10 Uhr am Marktplatz, die Rückkehr ist für 16.30 Uhr geplant. Die Strecke führt über Grub, Ebersdorf und Sonnefeld nach Marktgraitz. Gegen 12 Uhr ist Mittagseinkehr in Trieb. Danach geht es weiter über die Karolinenhöhe nach Lichtenfels in Richtung Bad Staffelstein und weiter in den Itzgrund. Die Strecke ist circa 70 Kilometer lang. Weitere Informationen gibt es bei Richard Schulz unter der Telefonnummer 09560/1344. red