ADFC-Radtour nach Bamberg

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am Sonntag, 8. Juli, eine Rundtour nach Bamberg. Vom Maintal aus und durch den Itzgrund geht die Tour in das "Fränkische Rom" nach Bamberg. Nach der Mittagseinkehr, voraussichtlich im Bootshaus, fahren die Radler wieder zurück zum Ausgangspunkt. Eine Kaffeepause ist eingeplant. Die Strecke ist 75 Kilometer lang, leicht hügelig und für Tourenradler geeignet. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in Bad Staffelstein . Ansprechpartner ist Max Rother unter Telefonnummer 0151/14728793.