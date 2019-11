ADFC radelt mit dem Landrat

Nach Neunkirchen geht es beim "Radeln mit dem Landrat", einer Radtour, die der Fahrradclub ADFC anbietet. Treffpunkt ist Samstag, 2. November, um 14 Uhr am Forchheimer Rathausbrunnen. In Neunkirchen am Brand ist ein weiterer Treffpunkt vorgesehen: Gegen 15.30 Uhr erreicht die Gruppe den Gedenkstein in der Erleinhofer Straße am Abzweig nach Ebersbach. Die Tour wird über Langensendelbach und Ebersbach zum Treffpunkt führen. Zurück geht es über Hetzles und Effeltrich. Wie beim Radeln mit dem Landrat üblich, wird es unterwegs einige verkehrspolitische Diskussionen geben, zu denen alle Tourenteilnehmer herzlich eingeladen sind. Fragen zur Veranstaltung beantwortet der Tourenführer Frank Wessel unter der Telefonnummer 01522/9805189. Da die Rückkehr im Dunkeln erfolgen wird, ist eine funktionierende Lichtanlage am Fahrrad unerlässlich. red