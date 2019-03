ADFC-Preis für Erlangen

Seit 2017 vergibt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) die Zertifizierung "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber". Die Stadtverwaltung Erlangen hat jetzt aus den Händen der ADFC-Landesvorsitzenden Bernadette-Julia Felsch das Siegel in Bronze erhalten. Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens nahmen die Urkunde entgegen.

Der ADFC zeichnet Arbeitgeber aus, die den Radverkehr in ihrer Belegschaft nachhaltig fördern. Caroline Kruse, Programmleiterin beim ADFC-Bundesverband, sagte: "Die Stadt Erlangen hat den positiven Nutzen der Radverkehrs-förderung erkannt. Die Fahrradkultur am Arbeitsplatz vereint gleich mehrere Vorteile: Sie ist modern, zukunftsorientiert und fördert die Mitarbeiterbindung sowie das Teamgefühl." Zugleich könne ein Arbeitgeber beim betrieblichen Gesundheits-, Umwelt- und Mobilitätsmanagement punkten.

Siegel in Gold angestrebt

Die Stadt Erlangen ist bereits lange Zeit aktiv, um die Fahrradnutzung ihrer Mitarbeiter zu fördern. Das Angebot umfasst zum Beispiel die Bereitstellung von Diensträdern, die wiederkehrende Teilnahme an Aktionen wie "Mit dem Rad zur Arbeit", überdachte und hochwertige Fahrradabstellanlagen sowie in einigen Dienstgebäuden auch Duschen und Umkleidemöglichkeiten.

Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass noch Verbesserungspotential besteht und so ist es Ziel der Stadt, schnellstmöglich die Zertifizierung in Gold zu erreichen. In drei Jahren ist eine Re-Zertifizierung notwendig. Bis dahin soll vor allem bei der Fahrrad-Infrastruktur das Angebot verbessert werden. red