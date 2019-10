Der ADFC Obermain lädt alle Interessierten, auch Nichtmitglieder, am morgigen Mittwoch um 18 Uhr in der Gastwirtschaft "Zum Dümpfelschöpfer" ein. Das Treffen dient als Meinungsaustausch, Information und Geselligkeit in gemütlicher Atmosphäre. Unter anderem werden schon die Radtouren für das Jahr 2020 geplant. red