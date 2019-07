ADFC lädt ein zur Tour in den Feierabend

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am Donnerstag, 18. Juli, eine Tour in den Feierabend. Von Bad Staffelstein führt die Radtour auf wenig befahrenen Straßen und Wegen in das Umland von Bad Staffelstein zu einer gemütlichen Einkehr. Gestärkt geht es dann zum Ausgangspunkt zurück. Die etwa 25 Kilometer lange Strecke ist meist flach und für Alltagsradler geeignet. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Bahnhof in Bad Staffelstein (Bahnhofstraße 101). Ansprechpartner ist Max Rother (0151/14728793). red