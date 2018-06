ADFC heute auf Evergreen-Tour

red



Eine Fahrt nach Fischbach und Wötzelsdorf steht im Mittelpunkt der nächsten Evergreen-Tour des ADFC Kronach , die am Mittwoch, 20. Juni, startet. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bahnhof. Über Vogtendorf kommen die Radler nach Fischbach. Dort geht es an Kirche und Schloss vorbei nach Hinterstöcken und Horlachen zum Rötlesberg und zurück über Wötzelsdorf (Einkehr). Auf dem Fischbachtal-Radweg geht es nach Kronach zurück. Die Route ist landschaftlich reizvoll. Die Strecke ist 24 Kilometer lang, leicht hügelig und zu 90 Prozent asphaltiert. Sie ist für Trekkingrad, MTB und Pedelec geeignet. Gäste sind willkommen. Nähere Auskünfte erteilt Tourenleiter Michael Kestel unter Telefon 09261/94633.