ADFC fährt nach Hollfeld

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 24. Juni, eine Tour nach Hollfeld und Huppendorf.Von Lichtenfels aus radeln die Teilnehmer nach Weismain und weiter durch das Kleinziegenfelder- und Kainachtal nach Hollfeld. Nach einer kurzen Altstadtrunde geht es über Königsfeld nach Huppendorf zur Mittagseinkehr in der dortigen Brauerei mit ihrem köstlichen Bier. Über Scheßlitz, Ebensfeld und Bad Staffelstein wird die Rückfahrt angetreten. Ab Ebensfeld oder Bad Staffelstein kann mit dem Zug zurückgefahren werden.Die Streckenlänge beträgt etwa 100 Kilometer, ist bergig, anspruchsvoll und für konditionsstarke Tourenradler geeignet. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof in Lichtenfels (Lichtenfels, Am Bahnhofsplatz 3).Ansprechpartner ist Thomas Rehm unter Telefon 09574/652651.