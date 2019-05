Adelsdorfs Partnergemeinde hat eine Bürgermeisterin

Am 26. Mai waren nicht nur Europawahlen. In vielen Gemeinden in Italien wie in Uggiate Trevano, der Partnergemeinde Adelsdorfs, wurden auch die Bürgermeister gewählt.

Der 64-jährige Fortunato Turcato, der von 1994 bis 2004 und von 2009 bis jetzt Bürgermeister war und die Partnerschaft mit Adelsdorf vor über 20 Jahren unterzeichnet hatte, durfte wie in Italien üblich nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten. Rita Lambrughi (67 Jahre), Mitglied von Turcatos "Lista civica" (Bürgerliste), bewarb sich vor einigen Monaten um das Amt der Bürgermeisterin und hat es geschafft. Sie übertraf mit 55,14 Prozent der Wählerstimmen ihre Konkurrentin Evelina Bernasconi (42 Jahre) von der Liste "Insieme per Uggiate Trevano" (Zusammen für Uggiate Trevano), die 40 Prozent der Stimmen bekam.

In Adelsdorf ist Rita Lambrughi schon lange bekannt, war sie doch im Gemeinderat auch als "Wahrerin der Partnerschaften" sehr aktiv. 1998 war sie bei der Unterzeichnung der Partnerschaft in Adelsdorf dabei und seit dem Jahr 2012 ist sie regelmäßiger Gast in der deutschen Partnergemeinde.

Ebenfalls seit 2012 war sie im Gemeinderat von Uggiate Trevano für Kultur und Erziehung zuständig. Die 67-jährige pensionierte Grundschullehrerin erklärt: "37 Jahre lang habe ich Schüler mit Unterstützung der Eltern auf ihrem Schulweg begleitet."

Freude in den Partnergemeinden

Ihr großes Ziel ist es nun, einige wichtige Projekte in Uggiate Trevano fortzuführen mit Menschen, die viel Erfahrungen mitbringen, aber auch mit jungen Leuten, die sich mit Eifer, Enthusiasmus und Großherzigkeit der Sache der Gemeinde widmen. Alle sieben Partnergemeinden von Uggiate Trevano (Halinga in Estland, Pakruojis in Litauen, Rypin in Polen, Rundale in Lettland, Tal Pietà auf Malta, Ruaudin in Frankreich sowie Adelsdorf) freuen sich, denn die neue Bürgermeisterin will zusammen mit ihrem Stellvertreter Fortunato Turcato weiterhin mit viel Freude die Partnerschaften pflegen.

Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) sowie die Sprecherinnen des Partnerschaftskomitees, Sophia und Vera Bretting, haben bereits ihre Glückwünsche, auch im Namen der gesamten Gemeinde Adelsdorf, nach Italien geschickt und freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen, sei es in Uggiate Trevano oder in Adelsdorf.