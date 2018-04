Adelsdorfer verletzt sich bei Sturz vom Rad

Ein 47-jähriger Mann aus Adelsdorf, der am Sonntag mit seinem Rennrad von Möhrendorf nach Dechsendorf unterwegs war, ist kurz vor dem Dechsendorfer Weiher von seinem Rad gestürzt. Ein vor ihm fahrendes Auto musste verkehrsbedingt abbremsen, was der Radfahrer zu spät bemerkte. Der Adelsdorfer machte eine Vollbremsung und überschlug sich nach vorne. Beim Aufprall auf die Fahrbahn zog er sich trotz Helm erhebliche Gesichtsverletzungen zu. Der schwerverletzte Mann wurde mit dem Rettungswagen in die Chirurgie nach Erlangen eingeliefert.