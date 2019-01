Adelsdorfer Sternsinger ziehen Bilanz

Einige Wochen nach der diesjährigen Sternsingeraktion sind die Gewänder wieder gewaschen, die Gesichter abgeschminkt und die Spenden gezählt und weitergeleitet. Nachdem Bilanz gezogen ist, sagen die Verantwortlichen der Pfarreiengemeinschaft Adelsdorf-Aisch allen Sternsingergruppen Dank, den 21 in Adelsdorf, den zwölf in Aisch, den vier in Zeckern und der einen Gruppe in Neuhaus, die sich doch noch gefunden hatte. Die zuletzt genannte war auch die eifrigste, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie ging am Samstag und am Sonntag durch Neuhaus und sammelte den höchsten Spendenbetrag aller Gruppen: 1024, 17 Euro.

Fast 17 000 Euro gesammelt

156 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich heuer im Gebiet der Pfarreiengemeinschaft auf den Weg gemacht, um den Segen Gottes für das neue Jahr zu den Bewohnern der einzelnen Orte zu bringen. Die Organisatoren bedanken sich auch bei den Helfern, die gar nicht sichtbar sind, weil sie im Hintergrund tätig sind: das Vorbereitungsteam, die Frauengruppen, die die Gewänder vor- und nachbereiten, die Frauen, die sich um die Verpflegung kümmern, Personen, die Fahrdienste übernehmen und alle, die hinterher wieder aufräumen und alles in Ordnung bringen, so dass 2020 die 62. Sternsingeraktion starten kann. Nur dank aller Helfer sei die Unterstützung für die Kinderhilfsprojekte weltweit möglich. Aus der Pfarreiengemeinschaft Adelsdorf-Aisch sind es heuer 16 900 Euro, die für wohltätige Zwecke verwendet werden können. red