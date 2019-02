Adelsdorfer Rathaus zusätzlich geöffnet

Die Sonderöffnungszeiten der Gemeinde Adelsdorf für das derzeit laufende Eintragungsverfahren zum Volksbegehren ""Rettet die Bienen" sind wie folgt: Am Donnerstag, 7. Februar, von 13 bis 20 Uhr und am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 12 Uhr. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle in der Gemeindeverwaltung wurden diese Termine bisher nicht zeitnah und rechtzeitig kommuniziert. Die Gemeinde möchte gerade die berufstätige Bevölkerung auf diese zwei Sondertermine außerhalb der regulären Öffnungszeiten hinweisen. red