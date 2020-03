Adelsdorfer Radler setzen auf Kontinuität

Adelsdorf — Seit dem Jahr 1999 gibt es in Adelsdorf einen Radsportclub, kurz RSC. Viele der Mitglieder - gesamt wären es 86 - trafen sich zur ihrer recht kurzweiligen Hauptversammlung mit Neuwahlen im Sportheim des SCA. Die neue Vorstandschaft ist eigentlich die alte geblieben, ein Zeichen, dass alles gut gelaufen ist.

Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) hatte den Posten des Wahlleiters inne und schnell war der Vorstand per Akklamation gewählt. Fischkal bedankte sich auch für die hervorragende Partnerschaftsarbeit des Vereins, waren doch die Nabenputzer (Rennradler) im letzten Jahr in die österreichische Partnergemeinde Feldbach geradelt. Im Jahr 2009 war Uggiate Trevano, die italienische Partnergemeinde Adelsdorfs, das Ziel. Bei Gert de Groot, dem alten und auch neuen Vorsitzenden, bedankte er sich für seine unermüdliche Arbeit als Radwegbeauftragter der Gemeinde mit einem guten Tropfen.

Entlastung einstimmig

Manfred Flessner legte einen positiven Kassenbericht vor und Alfred Bär bescheinigte ihm auch im Namen von Marion Friedrich eine saubere Kassenführung. Der Antrag auf Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft wurde einstimmig angenommen.

Von vielen Touren berichteten sowohl die Nabenputzer als auch die Muggenschlucker (Trekking-Radler), die in der wärmeren Jahreszeit jeden Dienstag unterwegs sind. Die Muggenschlucker planen für 2020 neun Sonntagstouren, 29 Dienstagstouren und eine Fünftagestour in die Oberpfalz. Unter den Radlern sind einige Tourguides, welche die jeweilige Tour planen und anführen.

Die Nabenputzer haben schon zwölf Touren hinter sich und in diesem Jahr geht es vom 2. bis 6. Juli nach Südtirol. Gert de Groot berichtete noch über die Radwege und das attraktive Radwegnetz im Landkreis, das in Planung ist und erklärte, dass die 1600 Kilometer Radwege im Landkreis Neustadt/Aisch für den touristischen Verkehr gedacht sind und die ebenfalls 1600 Kilometer Radwege in Erlangen-Höchstadt einmal für den Berufsverkehr.

Er bedankte sich bei Alfred Bär, der sich um die Beschaffung der neuen Trikots gekümmert hatte. Anschließend verteilte er neongelbe Warnwesten und neongelbe Hosenbänder für die Tourguides. Die Mitgliederzahl des Klubs ist stetig im Steigen. Viele Radler, aber auch Radlerinnen stoßen dazu, nicht nur aus Adelsdorf.