Adelsdorfer Grüne mit frischem Wind in den Wahlkampf

Wie derzeit fast überall im Land haben die Grünen auch in Adelsdorf großen Zulauf. Wie Kerstin Auer, neben Sabina König eine der beiden gleichberechtigten Sprecherinnen des Ortsverbands, in der Jahreshauptversammlung im Landhotel "3 Kronen" erfreut verkündete, habe sich die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr auf zehn fast verdoppelt. Ein elftes kam im Lauf des Abends hinzu.

Michael Auer berichtete aus dem Gemeinderat. Im Jahr 2018 sei der Antrag auf das Verbot von Glyphosat auf gemeindeeigenen Flächen durchgefallen. Auch der Antrag, die Straßengräben nicht zu mähen und zu mulchen, sei abgelehnt worden. Im laufenden Jahr ging es um die Hundehalteverordnung. Auch hier seien die Ziele betreffs Hundekot und Anleinpflicht nicht erreicht worden. Man wollte den Klimanotstand in Adelsdorf ausrufen. Statt "Klimanotstand" habe man dann nur die Begrifflichkeit in "Klimaoffensive" geändert. "Das ist aber auch okay", so Michael Auer. Neu werde der Ruf nach zusätzlichen Fahrradabstellplätzen in der nächsten Gemeinderatsitzung sein.

Kerstin Auer berichtete von den Aktivitäten des Ortsverbands in den vergangenen zwei Jahren. Sie ging auf die Kräuterwanderung mit Helmut Wenig ein, erzählte von der Fahrradtour durch den Landkreis, vom Liederabend im Schloss, von den Wahlständen für die Europawahlen, von den Aktionen zum Volksbegehren im Frühjahr und mehr.

Nach der Vorstellung eines positiven Kassenberichts durch Kassier Harry Wassermann und der Entlastung des Vorstands leitete Kreissprecher Manfred Bachmayer die anstehenden Wahlen. Ralf Hermann wurde als Nachfolger von Sabina König Sprecher, er möchte gerne den Ortsverband digital sichtbar machen und die Grünen in einen Wahlkampf mit Infoständen und einem Haustürwahlkampf in allen Ortsteilen führen. Sprecherin ist Kerstin Auer, die sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ralf Hermann freut. "Er und die Neuzugänge bringen frischen Wind in unsere Reihen!"

Schriftführerin wurde Alexandra Bohne, die Kasse bleibt in den bewährten Händen von Harry Wassermann. Alle vier Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Kassenprüfer wurden Mechthild Mauruschat und Renate Schieper (in Abwesenheit).

"Ich hoffe doch, dass wir vier Leute in den Gemeinderat bekommen, wenn nicht fünf. Es ist möglich, denn die Stimmung ist da", rief Kerstin Auer abschließend aus. Am 21. November erfolgt die Vorstellung der Liste für den Gemeinderat und des Bürgermeisterkandidaten im SC-Sportheim.