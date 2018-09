Adelsdorfer Freie Wähler fordern Flüsterasphalt für die Staatsstraße

In Sachen Straßensanierungen kommt Adelsdorf derzeit nicht zur Ruhe. Die B 470 ist entlang des Ortes erst seit wenigen Wochen wieder frei befahrbar, und schon sind erste Stimmen zu hören, die die Wirksamkeit der Ampelanlage an der Kreuzung der Bundesstraße mit der Kreisstraße zwischen Adelsdorf und Neuhaus bezweifeln. Zumindest die Freien Wähler tun das in einem Schreiben an Bürgermeister Karsten Fischkal (FW), in dem sie eigentlich die Sanierung einer anderen Straße beantragen.

Dem Schreiben zufolge sei die Staatsstraße 2264 von der B 470 kommend in Richtung Adelsdorf und weiter in Richtung Neuses in einem sehr schlechten Zustand. Zwar seien in den vergangenen Wochen immer wieder Ausbesserungsarbeiten an der Fahrbahn vorgenommen worden, eine wesentliche Verbesserung sei damit jedoch nicht bewirkt worden, so FW-Fraktionssprecher Günter Münch. Um eine dauerhafte Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müsse die Fahrbahndecke wie an der B 470 grundhaft erneuert werden.

Das Thema Lärmminderung an der Staatsstraße 2264 bewege die Bürger der Gemeinde Adelsdorf seit Jahrzehnten. Durch ein vermehrtes Lkw-Aufkommen wegen der Mautflüchtlinge in Richtung A 73 habe die Belastung nochmals massiv zugenommen.

Daher stellen die Freien Wählern den Antrag, die Staatsstraße 2264 von der Einfahrt der B 470 in Richtung Adelsdorf und weiter in Richtung Neuses zu sanieren und mit einem "Flüsterasphalt" zu versehen, um damit die Lebensqualität der Anwohner entlang der Straße maßgeblich zu verbessern. Die Geschwindigkeit soll auf 70 km/h reduziert werden, um das Unfallrisiko zu minimieren. Auch aus Lärmschutzgründen habe diese "sehr kostengünstige und effektive Maßnahme" aus Sicht der Freien Wähler eine hohe Priorität.

Kreisverkehr zum Reuthsee

Außerdem fordern sie, im Bereich der Zufahrt zum neuen Baugebiet Reuthsee einen Kreisverkehr zu realisieren. Gerade dort sei es immer wieder zu Unfällen gekommen. Durch einen Kreisverkehr würde der Verkehr abgebremst. Die FW bitten die Gemeinderatsfraktionen um Zustimmung und die Verwaltung um weitere Veranlassung. red