Adelsdorfer Firma unterstützt "Apotheker ohne Grenzen"

Für das Adelsdorfer Unternehmen Dr. C. Soldan ist Zusammenhalt laut einer Pressemitteilung schon immer ein gelebter Grundsatz und fest verankert in der Unternehmensphilosophie. "Um so mehr freuen wir uns, ,Apotheker ohne Grenzen' in diesem Jahr erneut mit 18 000 Euro zu unterstützen", so geschäftsführender Gesellschafter Perry Soldan.

"Auch wenn wir aufgrund der derzeitigen Corona-Lage den Scheck leider nicht wie gewohnt persönlich überreichen können, ist und bleibt es uns ein großes Herzensanliegen, die Arbeit des Vereins mit unserem Em-eukal-Bonbon effektiv zu fördern", betont Soldan weiter.

Bereits seit 20 Jahren setzt sich "Apotheker ohne Grenzen" in vielen Ländern dafür ein, kranken Menschen in Not zu helfen und ihnen ein gesundes Leben zu ermöglichen. Die Sponsoringaktion der Bonbonspezialisten fand bereits im dritten Jahr in Folge statt.

Von Oktober bis Dezember 2019 gingen pro in der Apotheke verkaufter Em-eukal-Schmuckdose sieben Cent an die Hilfsorganisation. Seit 2017 konnten durch verschiedene Aktionen so bereits fast 60 000 Euro für die Spendenaktion gesammelt werden.

Kongo und Corona-Hilfen

Neben der allgemeinen Corona-Hilfe in verschiedenen Ländern setzt "Apotheker ohne Grenzen" den Betrag für die Unterstützung eines Gesundheitszentrums im Kongo ein. Dieses gewährleistet die Basisgesundheitsversorgung von über 20 000 Menschen in der Region.

"Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es für eine Organisation wie die unsere besonders wichtig, auf die Unterstützung von Partnern wie Dr. C. Soldan zählen zu können", freut sich Eliette Fischbach, Geschäftsführerin von "Apotheker ohne Grenzen".

"Die großzügige Förderung ermöglicht es uns, Menschen vor Ort mit Medikamenten, Informationen und Schutzmaterial zu helfen. Es tut gut, gemeinsam über den Tellerrand zu schauen und sich für eine gesündere Welt einzusetzen", betont Eliette Fischbach.

Aktion geht auch 2020 weiter

Auch in diesem Jahr setzt das Adelsdorfer Unternehmen die Förderung der Organisation "Apotheker ohne Grenzen" fort. Und lädt von Oktober bis Dezember mit einer neuen Aktion ein, Gutes zu tun. "Apotheker ohne Grenzen" fließen da-bei wieder sieben Cent pro in der Apotheke verkaufter Aktionsware zu.

Weitere Informationen über die gemeinnützige Organisation gibt es unter apotheker-ohne-grenzen.de im Internet. red