Adelsdorfer Feuerwehr muss zweimal ohne Grund ausrücken

Während am Adelsdorfer Eisweiher am Freitagabend Karsten Fischkal gerade einsehen musste, dass er seine "Bürgermeisterwette" erneut verloren hat, wurde die Adelsdorfer Wehr zu einem Einsatz gerufen. Es war ein Waldbrand bei Heppstädt gemeldet worden, gerade zwei Tage nach dem großen Flächenbrand an der B 470. Es wurde eine starke Rauchentwicklung über dem angrenzenden Waldgebiet gemeldet. Zur Erleichterung der Feuerwehrleute bestätigte sich diese Meldung nicht. Grund für den Alarm war ein Flächenbrand im Nachbarlandkreis Forchheim, und die Wehr konnte mit ihren Fahrzeugen wieder an den Eisweiher zurück.

Feuermelder löst aus

Auch am Sonntagabend gegen 21.35 Uhr heulten die Sirenen in Adelsdorf, und drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie ein BRK-Fahrzeug rasten mit Blaulicht in die Obere Bachgasse. Ein Feuermelder in einem seit drei Monaten leer stehenden Haus hatte ausgelöst. Auch dies war ein Fehlalarm.