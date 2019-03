Adelgunde Hartung wird 90

In guter Gesundheit konnte Adelgunde Hartung aus Haßfurt ihren 90. Geburtstag feiern. "Ich danke Gott, dass ich mich noch alleine zu Hause versorgen kann", sagte die Jubilarin. Ihr ganzes Leben lang haben Gott und die katholische Kirche die Jubilarin begleitet, die in Haßfurt als "Schwester Adelgunde" sehr beliebt ist.

1929 in Hendungen im jetzigen Landkreis Rhön-Grabfeld geboren, arbeitete Adelgunde Hartung zuerst mit in der elterlichen Landwirtschaft. "Ich habe Kühe gemolken und auch sonst alles gemacht, was auf dem Hof angefallen ist", resümierte sie und erzählte, dass ihr dies nicht geschadet habe und es damals üblich war, dass die ganze Familie zusammen anpackt.

Wichtige Mitarbeiterin

Als Fügung Gottes bezeichnete Adelgunde Hartung, dass sie 1949 eine Ausbildung zur Seelsorgehelferin beginnen konnte. Damals war dieses Berufsbild noch nicht verbreitet und sie war eine der ersten Frauen, die sich für diese Tätigkeit begeistert haben. Nach einer 14-jährigen Anstellung in der Pfarrgemeinde Niedernberg und dem benachbarten Ort Obernau (Landkreis Miltenberg) fand sie in Haßfurt ein breites Betätigungsfeld. Für die ehemaligen Pfarrer Richard Körner, Albert Neugierg und Reinhold Schmitt war sie mit ihrer vielfältigen Begabung und ihrem Pflichtbewusstsein eine wertvolle Mitarbeiterin. Neben der Unterstützung in der Seelsorge war sie eine wichtige Mitarbeiterin im Pfarrbüro.

Schwester Adelgunde unterrichtete auch Religion an verschiedenen Schulen und hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Kinder. In der Pfarrei St. Kilian war sie Kommunionhelferin, Lektorin und hielt auch Glaubenskurse für Russlanddeutsche ab. Sie organisierte Caritassammlungen und baute einen sozialen Helferkreis mit auf, der regelmäßig Mitmenschen in Krankenhäusern und Altenheimen besucht. Von Anfang an im Jahre 1967 war sie als Gründungsmitglied beim Katholischen Seniorenkreis dabei und hatte dessen Leitung bis 2004 inne. Von der Gemeindereferentin bildete sich Adelgunde Hartung zur Wortgottesdienstleiterin fort und hielt noch bis vor vier Jahren Feiern im Haßfurter Krankenhaus ab. Lange Jahre war sie stellvertretende Vorsitzende des Senioren-Forums im früheren Dekanat Haßfurt.

Offizielle Glückwünsche

Im Gottesdienst in der Ritterkapelle dankte Pfarrer Stephan Eschenbacher Adelgunde Hartung für ihr Wirken. Ferner gratulierten der stellvertretende Landrat Oskar Ebert und Bürgermeister Günther Werner. cl