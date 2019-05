Adebars Reise endet auf dem Dorfplatz

Leserfoto Es war für viele Einkaufende ein besonderes Erlebnis am Freitagfrüh am Dorfplatz in Kirchehrenbach. Ein Weißstorch war ganz nahe und sein Klappern fand Bewunderung und Staunen in unmittelbarer Nähe. Ob Adebar auf Quartiersuche oder auf Brautschau in Kirchehrenbach unterwegs war, ist nicht überliefert? Foto: Heinrich Kattenbeck