"Addrakdiver Middfünfziger" sucht die Gunst der Damen

Am heutigen Donnerstag, 13. Juni, 19 Uhr, wird das Stück "Addrakdiver Middfünfziger suchd ... - Fränkisches Mundartkabarett" auf der Bühne des Brückentheaters im Kurpark gespielt.

Zum Inhalt: Gar schwer hat es der Mann im postemanzipatorischen Zeitalter, wenn er um ein Weib wirbt! Vorbei die Zeiten, in denen Mann mit einem PS-Boliden oder einem dicken Geldbeutel bei der holden Weiblichkeit punkten konnte! Nicht einmal ein Doktortitel hilft mehr, denn den hat sie sich durch Fleiß längst selbst erworben. Was tun? Wie findet Mann Mrs. Right? Ist ein Speed-Dating die Methode der Wahl? Oder doch besser das Dating-Portal im Netz? Online-Partnervermittlung oder Online-Partnerbörse? Hilft eine althergebrachte Heiratsanzeige? Fragen über Fragen. Vielleicht liegt das Glück gar in der Ferne? Ist Olga aus Nischni Nowgorod die Rettung vor zu großen Ansprüchen? Oder lässt Mann sich doch besser von der süßen Maylin aus dem Thai-Frauen-Katalog verwöhnen?

Zeit, dem Mann im 21. Jahrhundert mit Rat und Tat unter die Arme zu greifen! Schmieden Sie Ihr Persönlichkeitsprofil auf der Dating-Plattform zu einer messerscharfen Waffe im Kampf um die Gunst der Damenwelt! Werden Sie vom Emanzipationsopfer zum Womanizer! Spiel, Text & Regie: Rainer Dohlus.

Karten sind im Kur-&-Tourismus-Service Bad Staffelstein, in der Schön Klinik und im Best-Western-Plus-Kurhotel sowie an der Abendkasse erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. red