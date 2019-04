Addisu Tulu Wodajo siegt vor Teamkollegen Wittmann

Beim Erlanger Winterlauf gingen auf der herrlichen Laufstrecke im Grüngürtel "Backgraben" 1424 Teilnehmer in den verschiedenen Klassen ins Rennen. Der Höhepunkt dieser Veranstaltung war der Lauf über 15 Kilometer.

Dabei dominierte der TV 48 Coburg mit seinen schnellen Männern. Nach längerer Wettkampfpause, bedingt durch eine Berufsausbildung, zeigte Addisu Tulu Wodajo eine feine Leistung. In 50:48 Minuten gewann er sicher vor seinem Vereinskameraden Jürgen Wittmann, der als überlegener Sieger der M40 mit 51:31 Minuten ebenfalls überzeugte.

Groß war die Freude bei den 48ern, als bei der Siegerehrung bekannt wurde, dass sie den Mannschaftsrekord verbesserten. Neben Wodajo und Wittmann waren noch Timo Gieck, Gesamtneunter und Sieger der M35, Robert Hammer (2. M35), sowie Wolfgang Thiem (4. M55) am Start. Das Team hatte einen Vorsprung von 29 Minuten vor dem "Adidas Running Team".

Gut in Szene setzten sich auch die Seniorinnen. In der W50 wurde Tanja Neubauer Zweite vor Anja von Imhoff (3.). In der W55 schnappte sich Christine Lieb (alle TV 48 Coburg) Bronze. Dabei waren auch Nordic Walker vom Coburger Run and Bike-Team, die zehn Kilometer bewältigten. Ingrid Oberrender, Margitta Popp, Ingrid Vorgel, Gerd Hüpp, Norbert Boseckert und Peter Bösemüller waren mit ihren Leistungen zufrieden.