ADCF startet Touren am Feierabend

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) startet am morgigen Mittwoch, 18. April, wieder seine beliebten Feierabendtouren. Zum Auftakt der insgesamt zehn Touren, die jeweils am ersten und dritten Mittwoch (im August feiertagsbedingt am vierten Mittwoch) um 18 Uhr starten, geht es auf überwiegend verkehrsarmen Wegen nach Breitengüßbach zu einer Einkehr und anschließend noch bis vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück nach Bamberg. Die maximal 30 Kilometer langen Touren sind grundsätzlich für Alltagsradler geeignet, beginnen am Brunnen vor der Wunderburger Kirche und sind kostenlos, teilen die Initiatoren mit. Fragen zu den Feierabendtouren werden unter Telefon 0951/54773 beantwortet. red