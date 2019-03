Eine Vortragsveranstaltung der Bezirksgruppe Sonneberg/Neustadt des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) findet am Montag, 25. März, statt. Das Coburger Land gehört zum Kerngebiet der Reformation. Dies ist nicht erst seit der Luther-Dekade wieder ins Bewusstsein gedrungen. Aber viele Aspekte dieses Teils der regionalen Geschichte harren noch der Aufklärung. Der Referent, Pfarrer i. R. Rainer Axmann, war lange Zeit Pfarrer in Weitramsdorf. Sein Vortrag "Adam von Schaumberg zur Lauterburg und sein Laienspiegel" beginnt um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei. red