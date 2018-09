Adam Sono: den Beruf zum Hobby gemacht

Adam Sono - wer ist das? Mit bürgerlichem Namen Alexander Schug genannt, ist er in Ebern und Umgebung vor allem als Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer bekannt. Nachdem er fast ein Jahrzehnt lang sämtliche Schlaginstrumente studiert hat und noch länger als Schlagzeuger und Perkussionist in den verschiedensten Bands und Orchestern gespielt hat, musste etwas Neues her ... Alexander Schug wurde mit 27 Jahren zum Songwriter und Gitarristen. Ein gutes Zeichen? Auf jeden Fall wurde er nun vom professionellen Schlagzeuger zum Amateur-Gitarristen und -Sänger und hat somit etwas gemacht, was nur wenige tun: seinen Beruf zum Hobby. Er gab sich schließlich den Künstlernamen Adam Sono (englisch ausgesprochen) und begann auch schnell, seine erste CD-Veröffentlichung vorzubereiten. Nun ist das Werk fertig und trägt den Namen "Toxoplasma Gondii". Das Besondere daran ist, dass Schug die Songs so aufgenommen hat, als würde eine ganze Band spielen, also mit Gitarren, Bass, Orgel, Drumset, Percussion und auch Vibraphon. Somit schließt sich der Kreis und der Schlagzeuger in Adam Sono kam nicht zu kurz.

Bei seinem Liveauftritt am Freitag, 14. September, ab 21 Uhr im "Toxic-Toast" in Coburg wird er allerdings nur mit Gitarre auf der Bühne stehen. Ein ganz besonderes Highlight rundet den Abend ab: das Konzert mit Wastel Kauz. Dass die Fränkische Schweiz mehr als Kletterfelsen und Bier zu bieten hat, zeigt der Liedermacher Wastel Kauz. Bissig, humoristisch und fränkisch singt er sich durch die Lande. An diesem Abend in Coburg wird laut Mitteilulng "alles rein akustisch von der Hand" gehen. Begleitet wird er an diesem Abend von Jeremia Reinders an der Konzertgitarre.Durch die Auftritte beim Musik-Festival "Rambazamba in der Pampa" in Untermerzbach ist er schon zur lokalen Kultfigur geworden. Durch die Begleitung von Jeremia Reinders kommen dann an diesem Abend auch die Freunde der Gitarren-Virtuosität auf ihre Kosten. red