Adacus macht Erstklässler fit im Straßenverkehr

Die Schüler der beiden ersten Klassen der Grundschule Hemhofen durften eine Schulstunde damit verbringen, grundlegende Regeln für Fußgänger im Straßenverkehr zu lernen. Der ADAC Nordbayern besuchte dazu am Mittwochmorgen mit seinem Verkehrssicherheitsprogramm "Aufgepasst mit Adacus" die Schule.

In der Turnhalle konnten die Kinder zunächst das Maskottchen Adacus kennenlernen. Dann ging es auch gleich ans Eingemachte: Wie überquert man einen Zebrastreifen oder eine Ampel korrekt und wie verhalte ich mich, wenn ein Polizeiwagen mit Blaulicht und Sirene über eine Ampel fährt für die ich als Fußgänger gerade Grün habe? Eigene Erfahrungen der Schüler aus dem Straßenverkehr wurden ebenfalls miteinbezogen und besprochen.

Erst im Gespräch mit Monika Breimhorst vom ADAC Nordbayern und dann in praktischen Übungen lernten die Erstklässler wichtige Handzeichen und das Verhalten an Zebrastreifen und Ampel. Dabei durften sie sowohl Autofahrer als auch Fußgänger spielen. Am Ende der Unterrichtsstunde bekamen alle Kinder eine Urkunde, denn die Erstklässler aus Hemhofen wussten bereits sehr gut Bescheid und meisterten die Übungen kinderleicht, so Breimhorst.

Mit solchen Verkehrssicherheitsaktionen will der ADAC Kinder spielerisch an die Rolle als Fußgänger im Straßenverkehr heranführen, denn "sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu trainieren, ist auch schon für die jüngsten Verkehrsteilnehmer lebenswichtig", erklärt Andrea David, Vorständin der ADAC-Stiftung.

Für alle Altersgruppen

Der ADAC Nordbayern bietet mehrere solcher Verkehrssicherheitsaktionen für alle Altersgruppen an. Für das Lernprogramm "Aufgepasst mit Adacus" können sich Kindertages-einrichtungen und Schulen bewerben. 2019 finden insgesamt rund 9000 solcher Veranstaltungen statt und erst vor Kurzem war Breimhorst zusammen mit Adacus auch in Röttenbach.