ADAC zeichnete treue Mitglieder aus

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des ADAC-Ortsclubs im Sportheim der Borussia Siedlung standen die Neuwahl des Vorstands und die Ehrung langjähriger Mitglieder. Vorsitzender Bernd Legal, der seit 1980 als 1. und 2. Vorsitzender die Geschicke des Vereins wesentlich bestimmte, wurde in seinem Amt einstimmig bestätigt.

Vorstandsteam neu gewählt

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Maren Ibe (Zweite Vorsitzende und Schriftführerin), Schatzmeister Dino Drenkard, Verkehrsreferent Thomas Barth, Ausschussmitglieder: Richard Spath, Rudi Kummerer, Horst Pokorny, Kurt Löffler, Fred Schnapp und Günter Popp, Rechnungsprüfer Kurt Löffler und Günter Popp.

Bernd Legal zeichnete sechs langjährige Mitglieder für ihre Treue mit einer Urkunde und einer Ehrennadel aus. Die Geehrten: für 25 Jahre Marcel Crettaz, für 40 Jahre Gilbert Holland, Ulrich Nehling, Michael Dinkel (Fa. Adam Schmidt), für 50 Jahre Walter Deininger und für 70 Jahre Gilbert Bayer (für die Fa. Fritz Bayer).

Vor 94 Jahren gegründet

Der Vorsitzende erinnerte daran, dass der Ortsclub, der heute 153 Mitglieder umfasst, bereits vor 94 Jahren gegründet wurde - zu einer Zeit, als noch nicht allzu viele motorisierte Untersätze unterwegs waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte der Verein eine Blütezeit, als er sich in gesellschaftlicher Hinsicht mit Schwarz-Weiß- und Faschingsbällen sowie Weinfesten im Schützenhaus hervortrat. Heute hingegen stünden bei den Aktionen und Vorträgen Themen des Straßenverkehrs und der Verkehrssicherheit im Mittelpunkt. Vor allem müssten große Anstrengungen unternommen werden, um Nachwuchs für den Club zu gewinnen. Polizeiinspektionsleiter Erich Günther stellte kurz die Verkehrsstatistik seiner Dienststelle für das abgelaufene Jahr vor. Hier habe es eine Zunahme von knapp 1300 auf gut 1400 Unfälle gegeben, wobei die Zahl der Getöteten von 5 auf eine Person zurückging.

Alfons Hrubesch, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, stellte viele Berührungspunkte zwischen seinem Verein und dem ADAC heraus. Er erinnerte dabei unter anderem an das von der Kreisverkehrswacht organisierte Fahrsicherheitstraining, zu dem Landrat Christian Meißner (CSU) alljährlich die Führerscheinneulinge einlädt, und verwies darauf, dass auch der ADAC Fahrsicherheitstrainings anbiete. Ralf Luger, Leiter des Sachgebiets Straßenverkehr und Kfz-Zulassung beim Landratsamt, legte einige interessante statistische Daten vor. Der gemeldete Kraftfahrzeugbestand habe sich im Landkreis im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 1061 Fahrzeuge auf 69 062 erhöht. Der Pkw-Anteil bezifferte sich dabei auf 44 949. 1379 Fahrerlaubnisse wurden erteilt. 110 Personen musste die Fahrerlaubnis entzogen werden. Im Landkreis habe es zum Ende des vergangenen Jahres 97 Elektro-Pkws, elf Elektro-Lkws und 182 Hybrid-Fahrzeuge gegeben.

Zum Schluss stellte Vorsitzender Legal das umfangreiche Programm für das Jahr 2020 vor. Mitgliedertreffen finden jeweils um 19.30 Uhr in der Gaststätte Rauch statt, und zwar am 27. Februar, am 23. April mit einem Vortrag von Bernd Legal zum Verkehrsrecht, am 2. Juli, 30. Juli und 22. Oktober mit einem Vortrag von Rechtsanwalt Oliver Freiburg. Der ADAC-Prüfdienst kommt am 13./14. Juli auf das Gelände der Firma Schramm. Am 20. März, 16 Uhr, besichtigen die Mitglieder die Mälzerei Weyermann in Bamberg. Mit einem Ganztagesausflug nach Mödlareuth am 6. Juni und weiteren Unternehmungen kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Alfred Thieret