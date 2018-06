ADAC prüft kostenlos

Fahrtraining zu gewinnen



Der Prüfdienst des ADAC Nordbayern ist seit über 40 Jahren in rund 100 Städten und Gemeinden unterwegs, um durch kostenfreie Fahrzeugprüfungen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. Am Montag, 2. Juli, und am Dienstag, 3. Juli, steht der Prüfzug des Automobilclubs jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr am Golfclub Herzogenaurach , Burgstall 1.ADAC-Mitglieder erhalten laut einer Pressemitteilung des Clubs den Bremsentest sowie den Stoßdämpfertest und können eines der genannten Prüfarten zusätzlich selbst wählen: Reifenprofilmessung, Batterietest, Beleuchtungstest oder Bremsflüssigkeitstest. Nicht-Mitglieder erhalten eine Prüfung nach Wahl. Die angebotenen Prüfarten sind alle kostenlos. Nach Abschluss der Prüfungen wird ein Protokoll ausgehändigt, in dem die gemessenen Werte mit den Grenzwerten verglichen und ausgewertet werden. Um die Wartezeit sinnvoll zu nutzen, besteht die Möglichkeit, selbst den Luftdruck der Reifen zu prüfen. Wer mit einem Elektrofahrzeug unterwegs ist, kann dieses kostenlos am Prüfzug zwischenladen.Unter dem Motto "Fahrsicherheit durch Verkehrssicherheit" wartet auf alle, die ihr Auto vom ADAC durchchecken lassen, noch ein weiterer Anreiz. Der ADAC Nordbayern verlost unter allen Prüfdienst-Besuchern im Jahr 2018 zwei Gutscheine für ein Fahrsicherheitstraining im Wert von je 155 Euro. Diese können im ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld eingelöst werden.