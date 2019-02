ADAC prüft Bremsen und Stoßdämpfer

Der ADAC Nordbayern prüft von Mittwoch, 6. März, bis zum Freitag, 8. März, Bremsen und Stoßdämpfer am Parkplatz Rewe Markt in Bad Brückenau. Jeweils von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr können Autofahrer in der Kissinger Straße ihr Fahrzeug überprüfen lassen. sek