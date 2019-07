ADAC-Prüfdienst kommt nach Scheßlitz

Der Prüfdienst des ADAC Nordbayern ist wieder unterwegs, um durch kostenfreie Fahrzeugprüfungen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. ADAC-Mitglieder

erhalten vor Ort einen Bremsen- und Stoßdämpfertest und können noch eine weitere, dritte Prüfart wie Reifenprofilmessung, Batterietest, Beleuchtungstest oder Bremsflüssigkeitstest wählen. Nichtmitglieder können aus dem gesamten Portfolio eine kostenfreie Prüfart auswählen. Der Termin in Scheßlitz in der Peulendorfer Straße (Platzanlage MSC) ist am Donnerstag, 11., und am Freitag, 12. Juli, jeweils von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr. red