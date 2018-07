ADAC-Prüfdienst kommt nach Scheßlitz

red



Der Prüfdienst des ADAC Nordbayern ist wieder unterwegs, um durch kostenfreie Fahrzeugprüfungen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. Termin in Scheßlitz in der Peulendorfer Straße (Platzanlage MSC) ist am morgigen Donnerstag, 5., und Freitag, 6. Juli, jeweils von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr.