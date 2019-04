Bad Kissingen vor 19 Stunden

ADAC-Ortsclub organisiert Clubabend

Der nächste Clubabend des ADAC-Ortsclubs Bad Kissingen findet am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Wenzel" in Arnshausen statt. Thema an diesem Abend ist "Neue Verkehrsregeln - würde ic...