ADAC-Ortsclub besichtigt Feuerwache

Im Rahmen des Clubabends des ADAC-Ortsclubs Bad Kissingen am Donnerstag, 14. November, besichtigen die Teilnehmer die Feuerwache und erhalten dabei Informationen über die Bandbreite der Arbeit der Feuerwehr Bad Kissingen. Treffpunkt ist um 19.15 Uhr vor der Feuerwehr in der Kapellenstraße. Es stehen ausreichend Parkplätze an den umliegenden Einkaufsmärkten sowie am Wendelinus-Parkplatz zur Verfügung. Beginn der Besichtigungstour ist um 19.30 Uhr. Anschließend klingt der Abend gemütlich aus. sek