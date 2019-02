ADAC lädt zum Clubabend

Der nächste Clubabend des ADAC-Ortsclubs Bad Kissingen findet statt am Donnerstag, 14. Februar. Beginn ist um 19.30 Uhr im Landgasthaus "Wenzel", Iringstr. 2, in Arnshausen. Inhaltlich ist ein Austausch über die Verkehrssituation in Bad Kissingen vorgesehen. red